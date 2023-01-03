Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка брала участь у шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Там дівчина перемогла, після чого розписалася з Микитою, а нещодавно народила сина. Не забуває Квіткова і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Даша звернулася до фанаток, які її критикують.

"Дівчата, нас більше не зможуть ображати, давайте підтримувати один одного", - написала зірка у відео та показала приклади негативних коментарів.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А природні вікові зміни вже зовсім заборонені?)) коментаторам би порівняти свої фото старі з нинішніми. Ну навіть смішно. Було б круто звісно з 18 років на обличчі не дорослішати, але поки що фантастика";

"Людям важко прийняти, що, якщо і справді займатися собою, можна вдосконалюватися і ставати краще і краще";

"хахаха, обожнюю".

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" у вузькому боді розбурхала вигинами тіла у новій фотосесії.

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно зізналася, скільки вдалося скинути після пологів.

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" захопила жіночністю у новій фотосесії.



