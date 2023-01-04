Ілона Гвоздьова поділилася, що в неї є шкідливі звички яких їй дуже важко позбутися.

Як повідомляє Politeka.net, хореографіня Ілона Гвоздьова зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм передплатникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. Виявилося, що питань у фанатів танцівниці накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін її життя.

Зокрема, Ілона Гвоздьова поділилася, що часто її долає страх за своє життя та життя своїх близьких через постійні обстріли росіян. Але вона має кілька способів, щоб подолати стрес і впоратися з почуттям страху.

"Часом врятує сім'я. Робота. Домашні справи. Часом, звичайно, накриває і страх бере наді мною гору. Тоді просто беру і плачу від безсилля та безпорадності", - зазначила зірка "Танців із зірками".

Також Ілона Гвоздьова поділилася, що в неї є шкідливі звички яких їй дуже важко позбутися.

"Занадто багато часу проводжу в телефоні та соціальних мережах. Дуже емоційна і надто відповідальна за все і всіх. Не вмію просто відпочивати і не думати ні про що. Багато працюю. Палю. Маю багато чоловічих якостей", - додала хореографіня.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.