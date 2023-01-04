Илона Гвоздева поделилась, что у нее есть вредные привычки от которых ей очень трудно избавиться.

Как сообщает Politeka.net, хореографиня Илона Гвоздева решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у фанатов танцовщицы накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни.

В частности, Илона Гвоздева поделилась, что часто ее одолевает страх за свою жизнь и жизнь своих близких из-за постоянных обстрелов россиян. Но у нее есть несколько способов, чтобы побороть стрес и справиться с чувством страха.

"Временами спасет семья. Работа. Домашние дела. Временами, конечно, накрывает и страх берет надо мной верх. Тогда просто беру и плачу от безсилия и беспомощности", - отметила звезда "Танців з зірками".

Также Илона Гвоздева поделилась, что у нее есть вредные привычки от которых ей очень трудно избавиться.

"Слишком много времени провожу в телефоне и социальных сетях. Очень эмоциональна и слишком ответственна за все и всех. Не умею просто отдіхать и не думать ни о чем. Много работаю. Курю. Имею много мужских качеств", - добавила хореографиня.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.