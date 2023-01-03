Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – успішний американський бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Проект кілька разів переносили, але восени нарешті випустили в ефір. І що ближче фінал проекту, то більше в Топольських передплатників в Інстаграм, де бізнесмен активно веде блог. А цього разу Алекс поділився сторіс, де розповів, чому не святкував Новий рік.

"Дякую друзі, я щиро сподіваюся, що ви хоч трохи відійшли від новорічної ночі, від цієї, знову, безпрецедентної події, яка взагалі не має нічого спільного з війною. Ця жорстокість, невиправдана. Ну, насправді просто слів немає. Я Новий рік не святкував, в принципі, ми посиділи, спокійно, з компанією знайомих друзів, дивилися промову президента, яка просто зачепила до сліз, до самого серця… Я знову переконався в тому, що ця людина нам дійсно всім дуже пощастило з нашим президентом ", - сказав Топольський.

Нагадаємо, фаворитки "Холостяка 2022" зганьбилися на проекті під час чергової сварки.

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