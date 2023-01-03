Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - успешный американский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Проект несколько раз переносили, но осенью наконец-то выпустили в эфир. И чем ближе финал проекта, тем больше у Топольского подписчиков в Инстаграм, где бизнесмен активно ведет блог. А в этот раз Алекс поделился сторис, где рассказал, почему не праздновал Новый год.

"Спасибо друзья, я искренне надеюсь, что вы хоть немного отошли от новогодней ночи, от этого, снова, беспрецедентного события, которая вообще не имеет ничего общего с войной. Эта жестокость, неоправданная. Ну, на самом деле, просто слов нет. Я Новый год не праздновал, в принципе, мы посидели, спокойно, с компанией знакомых друзей, смотрели речь президента, которая просто зацепила до слез, до самого сердца. Я снова уверился в том, что этот человек, нам действительно всем очень повезло с нашим президентом", - сказал Топольский.

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