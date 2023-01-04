Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка була переможницею "Танці з зірками". А після цього знаменитість стала головною героїнею шоу "Холостячка", де переміг гуморист Олександр Еллерт. Але пара не змогла побудувати щасливі стосунки і зрештою розійшлася. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ксенія поділилася фото, де показала місто, яке нагадує їй кримську Ялту.
"Вчора були у місті, яке трохи нагадав Ялту. Як уже хочеться український Крим", - написала зірка у своєму блозі.
Як можна зрозуміти, Мішина відпочивала в одному з міст Хорватії, що на березі моря.
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Після цього знаменитість поділилася фотографією, де обіймала свого сина Платона.
"Люблю обійматися з цим хлопчиком... Доброго ранку", - написала Мішина під фотографією у своєму сторіс.
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