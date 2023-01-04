Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая была победительницей "Танці з зірками". А после этого знаменитость стала главной героиней шоу "Холостячка", где победил юморист Александр Эллерт. Но пара не смогла построить счастливые отношения и в конечном итоге разошлась. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ксения поделилась фото, где показала город, который напоминает ей крымскую Ялту.
"Вчера были в городе, который немного напомнил Ялту. Как уже хочется украинский Крым", - написала звезда в своем блоге.
Как можно понять, Мишина отдыхала в одном из городов Хорватии, которая находится на берегу моря.
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После этого знаменитость поделилась фото, где обнимала своего сына Платона.
"Обожаю обниматься с этим мальчиком... Доброе утро", - написала Мишина под фотографией в своем сторис.
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