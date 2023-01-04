Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка зараз не бере участі в нових проектах у звичному образі, проте продовжує інтригувати фанатів. Тому в мережі завжди бурхливо реагують на кадри ведучої, які вона зрідка публікує в Інстаграм.

Цього разу Леся підкорила фігурою у чорній кофті з відкритим верхом на плечах та декольте, у світлих джинсах, з акуратним макіяжем та простою зачіскою без укладання.

Позируючи на тлі вбраної ялинки, артистка виглядала дуже привабливо:

«Ну скільки можна вже бути такою гарною? Досить мені очі мозолити тією шикарністю своєю 🤪🥰 аж пішла розчесати волосся собі а то вже на тлі тих красуня гублюсь));

Холостячка за яку варто поборотися, куди записуватись? 😂; Як добре 😍; Красуня ❤;

Вау. Леся де така гарна ялинка?; неймовірна ааа😻; Леся, ти така прекрасна! 🤗; Гарний подарунок під ялинку

Яка чудова ялинка 🎄 Леся Іванівна З Новим Роком!; Оо Львів 😍❤️❤️ красуня🥰; Просто неймовірна 👍».

Раніше Леся Нікітюк показала, як прикрасила штучну ялинку гарними новорічними кулями, а камін гірляндами та новорічними шкарпетками.

Також на кадрах, опублікованих телеведучою на її сторінці в Інстаграм, можна побачити великий подарунок у гарній упаковці та фігурку Санта Клауса з дзвіночком у руці.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк різко поставила на місце своїх заздрісників та ворогів.

Також повідомлялося, що Нікітюк розсердило зауваження щодо її зовнішності.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк з "Танців із зірками" за час війни схуд на 15 кг.