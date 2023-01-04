Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая сейчас не участвует в новых проектах в привычном образе, однако продолжает интриговать фанатов. Поэтому в сети всегда бурно реагируют на кадры ведущей, которые она публикует изредка в Инстаграм.
В этот раз Леся покорила фигурой в черной кофте с открытым верхом на плечах и декольте, в светлых джинсах, с аккуратным макияжем и простой прической без укладок.
Позируя на фоне наряженной елки, артистка выглядела весьма привлекательно:
«Ну сколько можно уже быть такой красивой? Хватит мне глаза мозолить той шикарностью своей 🤪🥰 аж пошла расчесать волосы себе а то уж на фоне тех красотка теряюсь));
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Снегопады и сильные морозы все ближе: погода резко ухудшится, новый прогноз
"Переобутые предатели": "Антитела" нарвались на критику после выступления в "Квартал 95"
Ситуация изменилась: в «Укрэнерго» срочно предупредили, до какого времени будет свет
"Ох, что-то скоро будет": Залужный засветился с "белорусским Черчиллем"
Холостячка за которую стоит побороться, куда записываться?😂; Как хорошо 😍; Красотка ❤;
Вау. Леся где такая красивая елочка?; невероятнаяааа😻; Леся, ты такая прекрасная!🤗; Хороший подарок под елку
Какая замечательная елка 🎄 Леся Ивановна С Новым Годом!; Оо Львов 😍❤️❤️ красавица🥰; Просто невероятная👍».
Ранее Леся Никитюк показала, как украсила искусственную елку красивыми новогодними шарами, а камин гирляндами и новогодними носочками.
Также на кадрах, опубликованных телеведущей на ее странице в Инстаграм, можно увидеть большой подарок в красивой упаковке и фигурку Санта Клауса со звоночком в руке.
Напомним, ранее Леся Никитюк резко поставила на место своих завистников и недругов.
Также сообщалось, что Никитюк рассердило замечание относительно ее внешности.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.