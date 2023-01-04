Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая сейчас не участвует в новых проектах в привычном образе, однако продолжает интриговать фанатов. Поэтому в сети всегда бурно реагируют на кадры ведущей, которые она публикует изредка в Инстаграм.

В этот раз Леся покорила фигурой в черной кофте с открытым верхом на плечах и декольте, в светлых джинсах, с аккуратным макияжем и простой прической без укладок.

Позируя на фоне наряженной елки, артистка выглядела весьма привлекательно:

«Ну сколько можно уже быть такой красивой? Хватит мне глаза мозолить той шикарностью своей 🤪🥰 аж пошла расчесать волосы себе а то уж на фоне тех красотка теряюсь));

Холостячка за которую стоит побороться, куда записываться?😂; Как хорошо 😍; Красотка ❤;

Вау. Леся где такая красивая елочка?; невероятнаяааа😻; Леся, ты такая прекрасная!🤗; Хороший подарок под елку

Какая замечательная елка 🎄 Леся Ивановна С Новым Годом!; Оо Львов 😍❤️❤️ красавица🥰; Просто невероятная👍».

Ранее Леся Никитюк показала, как украсила искусственную елку красивыми новогодними шарами, а камин гирляндами и новогодними носочками.

Также на кадрах, опубликованных телеведущей на ее странице в Инстаграм, можно увидеть большой подарок в красивой упаковке и фигурку Санта Клауса со звоночком в руке.

Напомним, ранее Леся Никитюк резко поставила на место своих завистников и недругов.

Также сообщалось, что Никитюк рассердило замечание относительно ее внешности.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.