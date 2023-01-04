Краще б я цього не бачила, як і лист з такими гучними словами, написаний третього тижня після першого побачення aleksa-showbiz_n2229580

Як повідомляє Politeka.net , Юлія Кучеренко - екс-учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським висловилася після вильоту з шоу. Черговий скандал на "Холостяку" був спричинений тим, що учасники прочитали листа від Алекса для іншої дівчини. Юлія в Інстаграм розповіла про цей інцидент детальніше.

"Останній тиждень на проекті після викрадення соціальних мереж та особистих даних для мене став нестерпним і мені було абсолютно байдуже, що подумають люди, коли ми потрапили в цей капкан, читаючи листа Алекса для Марини... Краще б я цього не бачила, як і лист з такими гучними словами, написаний третього тижня після першого побачення", - поділилася Юлія.

Колишня учасниця зауважила, що не вважає себе винною, бо у справжньому житті така ситуація з листом була б неможлива. Вона додала, що загалом ситуація виглядала безтурботно – дівчата просто з цікавості побігли подивитися, що там.

Юлія Кучеренко також висловилася про побачення Алекса з Мариною. Напередодні дівчина мала індивідуальну зустріч з "Холостяком", і того ж дня він прийшов у будинок, щоб організувати побачення для іншої. Це ще більше вибило її з колії.

"Це ще й після того, як минулого тижня я розповідала про мої стосунки, в яких з'явилася третя, і як тільки я відчула – відпустила, бо якщо у чоловіка викликає хоч маленькі сумніви та коливання присутність іншого – йому не бути моїм чоловіком. На проекті я запевнила себе, що це шоу та формат такий, але два побачення поспіль уже на такому на етапі після розмов про довіру... не витримую", - додала вона.

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