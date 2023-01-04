Как сообщает Politeka.net, Юлия Кучеренко - экс-участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским высказалась после вылета из шоу. Очередной скандал на "Холостяке" был вызван тем, что участники прочли письмо от Алекса для другой девушки. Юлия в Инстаграм рассказала об этом инциденте подробнее.
"Последняя неделя на проекте после похищения социальных сетей и личных данных для меня стала невыносимой и мне было совершенно все равно, что подумают люди, когда мы попали в этот капкан, читая письмо Алекса для Марины... Лучше бы я этого не видела, как и письмо с такими громкими словами, написанное на третьей неделе после первого свидания", - поделилась Юлия.
Бывшая участница заметила, что не считает себя виновной, потому что в настоящей жизни такая ситуация с письмом была бы невозможна. Она добавила, что в целом ситуация выглядела беззаботно – девушки просто из любопытства побежали посмотреть, что там.
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Юлия Кучеренко также высказалась о свидании Алекса с Мариной. Накануне у девушки была индивидуальная встреча с "Холостяком", и в тот же день он пришел в дом, чтобы организовать свидание для другой. Это еще больше выбило ее из колеи.
"Это еще и после того, как на прошлой неделе я рассказывала о моих отношениях, в которых появилась третья, и как только я почувствовала – отпустила, потому что если у мужчины вызывает хоть маленькие сомнения и колебания присутствие другого – ему не быть моим мужем. На проекте я заверила себя, что это шоу и формат такой, но два свидания подряд уже на таком на этапе после разговоров о доверии... не выдерживаю", - добавила она.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
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