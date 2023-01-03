Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою, учасником багатьох проектів і першою "Холостячкою". Вона часто проводить час на знімальних майданчиках, займаючись новими ролями, заради яких також доводиться їхати закордон.

Ксенія стикається з критикою, похвалою та пильною увагу за раз, після кожної публікації з новими кадрами. В Інстаграм артистку обговорюють, говорять про її особисте життя чи способи виховання сина.

При цьому сама Мішина запевняє, що на будь-яку критику не реагує, завдяки медитаціям та практикам приймає все спокійно та продовжує жити далі. Нещодавно артистка також показала, як обожнює дуріти з сином у вільні хвилини від роботи.

Також Ксенія зізналася, що все далеко не так просто і яскраво, як здається, адже вона була сильно захворіла, і її самопочуття змушувало бажати кращого.

"Перехворіла якось важкувато. Але зараз усі кажуть, що зараз у Європі щось незрозуміле ходить. Сьогодні вперше у спортзал!"

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина в синьому шовку здивувала пишними кучерями.

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