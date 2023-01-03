Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой, участницнй многих проектов и первой "Холостячкой". Она часто проводит время на съемочных площадках, занимаясь новыми ролями, ради которых также приходится уезжать заграницу.
Ксения сталкивается с критикой, похвалой и пристальным внимание за раз, после каждой публикации с новыми кадрами. В Инстаграм артистку обсуждают, говорят о ее личной жизни или способах воспитания сына.
При этом сама Мишина уверяет, что на любую критику не реагирует, благодаря медитациям и практикам принимает все спокойно и продолжает жить дальше. Недавно артистка также показала, как обожает дурачиться с сыном в свободные минуты от работы.
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Также Ксения призналась, что все далеко не так просто и ярко, как кажется, ведь она была сильно заболела и ее самочувствие заставляло желать лучшего.
"Переболела как-то тяжеловато. Но сейчас все говорят, что сейчас в Европе что-то непонятное ходит. Сегодня первый раз в спортзал!"
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