Як пише Politeka.net , Юлія Саніна - відома українська співачка, яка є солісткою гурту The Hardkiss. Не забуває знаменитість і про ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, як захворіла перед виступом.
"Простудилась. Але ніколи не співаю під фанеру", - написала Юлія.
"Ви чуєте мій голосок? А мені ще сьогодні зніматися. Що я співатиму, я не знаю...", - сказала Юлія у відео, демонструючи голос.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під відео:
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"Юля хвора співала краще за інших здорових якщо що";
"Уявляю як це складно, але ви - молодець! Все добре вийшло, потужний голос, зворушлива пісня";
"Я кайфую від голосу, особливо живою, ця енергетика проникає і заряджає, дякую за прекрасний текст, і чекаю нових";
"Ви молодець! Незважаючи на хворобу, вийшла на сцену та заспівала!".
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss довела до сліз, виконавши свій хіт у новорічну ніч.
А ще Politeka повідомляла, що Саніна зробила визнання про KRUТЬ, яка скаржилася на TVORCHI.
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss у деталях показала свій образ для Нацвідбору.