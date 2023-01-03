Солістка The Hardkiss Юлія Саніна показала, як їй довелося виступати, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Юлія Саніна - відома українська співачка, яка є солісткою гурту The Hardkiss. Не забуває знаменитість і про ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, як захворіла перед виступом.

"Простудилась. Але ніколи не співаю під фанеру", - написала Юлія.

"Ви чуєте мій голосок? А мені ще сьогодні зніматися. Що я співатиму, я не знаю...", - сказала Юлія у відео, демонструючи голос.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під відео:

"Юля хвора співала краще за інших здорових якщо що";

"Уявляю як це складно, але ви - молодець! Все добре вийшло, потужний голос, зворушлива пісня";

"Я кайфую від голосу, особливо живою, ця енергетика проникає і заряджає, дякую за прекрасний текст, і чекаю нових";

"Ви молодець! Незважаючи на хворобу, вийшла на сцену та заспівала!".

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss довела до сліз, виконавши свій хіт у новорічну ніч.

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