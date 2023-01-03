Солистка The Hardkiss Юлия Санина показала, как ей пришлось выступать, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина - известная украинская певица, которая является солисткой группы The Hardkiss. Не забывает знаменитость и о ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, как заболела перед выступлением.

"Простудилась. Но никогда не пою под фанеру", - написала Юлия.

"Вы слышите мой голосок? А мне еще сегодня сниматься. Что я буду петь, я не знаю...", - сказала Юлия в видео, демонстрируя голос.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под видео:

"Юля больная пела лучше других здоровых если что";

"Представляю как это сложно, но вы – молодец! Все хорошо получилось, мощный голос, трогательная песня";

"Я кайфую от голоса, особенно в живую, эта энергетика проникает и заряжает, благодарю за прекрасный текст, и жду новых";

"Вы молодец! Несмотря на болезнь, вышла на сцену и спела!".

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