Переможниця та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася, чому пишається дочкою і чому їй за неї боляче.

Як відомо, талановитий кухар та одна із суддів "МастерШеф" Ольга Мартиновська зараз сама займається вихованням доньки Віри. Дівчинку вона народила у 2016 році, а з батьком Віри вона познайомилася у ресторані, де вони разом працювали.

За рік до народження доньки пара одружилася, проте сам шлюб та стосунки тривали не так довго – на початку 2020 року вони розійшлися.

На цей раз Ольга показала, як проводить час із дочкою будинку у близьких і насолоджується мирним часом:

«Перестала навіть цукерки купувати – збирає на ЗСУ, каже. І діти у нас найкращі» – ділиться Ольга.

Раніше в Instagram шеф-кухар зворушливо привітала українців із Днем Святого Миколая.

"Ніщо й ніхто на світі не відберуть у наших діточок віру в диво! Святий Миколай, допоможи вберегти та захистити всіх наших малюків, які так щиро мріють, так сильно чекають на тебе 🙏 Люблю цей період життя, коли ти все ще безумовно впевнений, що саме Він приходить уночі під подушку!", - пише Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами.

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

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