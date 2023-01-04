Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась, почему гордится дочерью и почему ей за нее больно.

Как известно, талантливый повар и одна из судей "МастерШеф" Ольга Мартыновская сейчас сама занимается воспитанием дочери Веры. Девочку она родила в 2016 году, а с отцом Веры она познакомилась в ресторане, где они вместе работали.

За год до рождения дочери пара поженилась, однако сам брак и отношения продлились не так долго - в начала 2020-го года они разошлись.

В этот раз Ольга показала, как проводит время с дочерью дома у близких и наслаждается мирным временем:

«Перестала даже конфеты покупать – собирает на ВСУ, говорит. И дети у нас самые лучшие» - делится Ольга.

Ранее в Instagram шеф-повар трогательно поздравила украинцев с Днем Святого Николая.

"Ничто и никто на свете не отнимут у наших детишек веру в чудо! Святой Николай, помоги уберечь и защитить всех наших малышей, которые так искренне мечтают, так сильно ждут тебя 🙏 Люблю этот период жизни, когда ты все еще безусловно уверен, что именно Он приходит ночью под подушку!", — пишет Ольга Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.