Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки хіту "Охорона - Скасування". А цього року Яна подалася на Євробачення, але посіла лише третє місце на Нацвідборі, поступившись перемогою TVORCHI. А нещодавно Шамаєва була на концерті, де впала в оркестрову яму, після чого їй знадобилася допомога лікарів. Днями Яна ділилася, що її вже мають виписати додому. А на новому відео Jerry Heil знову позувала біля лікарняного ліжка.

Зірка записала тренд на свою пісню "Козацькому роду". Артистка плескала і намагалася триматися в кадрі попри травму.

"Коли пишеш тренд із зламаним рубом", - написала Яна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"як ти встала? Я дуже хочу побажати тобі здоров'я, щастя та миру! Одужуй швидше!";

"Ти що знову у лікарні?";

"все буде добре тримайся ти українка ми не зламаємо";

"Українці, сильний народ, бо тримайся, ми в тебе віримо!".

Нагадаємо, Jerry Heil після травми на концерті несподівано звернулася до українців за допомогою

А ще Politeka писала, що Jerry Heil порадувала українців музичним подарунком, вразивши Брежнєва.

Також Politeka повідомляла, що TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці лютують.



