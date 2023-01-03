Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки хіту "Охорона - Скасування". А цього року Яна подалася на Євробачення, але посіла лише третє місце на Нацвідборі, поступившись перемогою TVORCHI. А нещодавно Шамаєва була на концерті, де впала в оркестрову яму, після чого їй знадобилася допомога лікарів. Днями Яна ділилася, що її вже мають виписати додому. А на новому відео Jerry Heil знову позувала біля лікарняного ліжка.
Зірка записала тренд на свою пісню "Козацькому роду". Артистка плескала і намагалася триматися в кадрі попри травму.
"Коли пишеш тренд із зламаним рубом", - написала Яна.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"як ти встала? Я дуже хочу побажати тобі здоров'я, щастя та миру! Одужуй швидше!";
"Ти що знову у лікарні?";
"все буде добре тримайся ти українка ми не зламаємо";
"Українці, сильний народ, бо тримайся, ми в тебе віримо!".
Нагадаємо, Jerry Heil після травми на концерті несподівано звернулася до українців за допомогою
А ще Politeka писала, що Jerry Heil порадувала українців музичним подарунком, вразивши Брежнєва.
Також Politeka повідомляла, що TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці лютують.