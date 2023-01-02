Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица. Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Яна поделилась музыкальным подарком, поздравив украинцев.

"Сердце разлетается в куски от новостей. Но мы реставрируем, как каждое здание. Лишь бы только люди были целыми. Просто хочу напомнить, что сегодня мы празднуем и Щедрый вечер. И хочу Щедриком гениального композитора Леонтовича, украинца, создавшего для всего мира саундтрек Рождества, поздравить вас с приходящими мы праздниками и Новым годом! Мы скоро победим. Пожелаем это одновременно в 00:00! Как и каждый день", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Веру Брежневу, а также написали комментарии:

"Мед для ушей";

"Кажется, уже слышала тысячи версий Щедрика, но из ваших уст она какая-то особенная";

"Супер! Обожаю, сама пою, играю на скрипке с детства, но никогда не надоедает, слушала бы и слушала)) Хорошая аранжировка".

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