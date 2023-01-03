Jerry Heil вышла в эфир из больницы, удивив видом на новом видео.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря хиту "Охрана - Отмена". А в этом году Яна подалась на Евровидение, но заняла только третье место на Нацотборе, уступив победу TVORCHI. А недавно Шамаева была на концерте, где упала в оркестровую яму, после чего ей понадобилась помощь врачей. На днях Яна делилась, что ее уже должны выписать домой. А на новом видео Jerry Heil снова позировала у больничной койки.

Звезда записала тренд на свою песню "Козацкому роду". Артистка хлопала и старалась держаться в кадре несмотря на травму.

"Когда пишешь тренд со сломанным ребром", - написала Яна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"как ты встала? Я очень хочу пожелать тебе здоровья, счастья и мира! Выздоравливай быстрее!";

"Ты что снова в больнице?";

"все будет хорошо держись ты украинка мы не сломим";

"Украинцы, сильный народ, потому держись, мы в тебя верим!".

Напомним, Jerry Heil после травмы на концерте неожиданно обратилась к украинцам за помощью

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