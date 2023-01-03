Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря хиту "Охрана - Отмена". А в этом году Яна подалась на Евровидение, но заняла только третье место на Нацотборе, уступив победу TVORCHI. А недавно Шамаева была на концерте, где упала в оркестровую яму, после чего ей понадобилась помощь врачей. На днях Яна делилась, что ее уже должны выписать домой. А на новом видео Jerry Heil снова позировала у больничной койки.
Звезда записала тренд на свою песню "Козацкому роду". Артистка хлопала и старалась держаться в кадре несмотря на травму.
"Когда пишешь тренд со сломанным ребром", - написала Яна.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"как ты встала? Я очень хочу пожелать тебе здоровья, счастья и мира! Выздоравливай быстрее!";
"Ты что снова в больнице?";
"все будет хорошо держись ты украинка мы не сломим";
"Украинцы, сильный народ, потому держись, мы в тебя верим!".
Напомним, Jerry Heil после травмы на концерте неожиданно обратилась к украинцам за помощью
А еще Politeka писала, что Jerry Heil порадовала украинцев музыкальным подарком, впечатлив Брежневу
Также Politeka сообщала, что TVORCHI стали официальным участником Евровидения, украинцы в ярости