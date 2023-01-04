Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". А торік Надя розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом, після чого розпочала стосунки з другом сім'ї – Мішею Кацуріним. Не забуває Надя і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Надя влаштувала ностальгію, показавши, якою для неї був 2022 рік.
"Поки що, 2022", - написала Дорофєєва під відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написав коментарі:
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"А де Дантес? Він же на початку року був";
"У 2022 я думала так шкода що вони розійшлися. а зараз бачу що одна живе своїм життям а інший тільки говорить про неї всюди, Надя, далі більше";
"З Новим Роком! Бажаю щоб цього року щастя як мінімум було вдесятеро більше, ніхто не намагався засмучувати, неймовірно чекаю на твій концерт у березні";
"Як ти красива, хочеться якнайшвидшої перемоги України, щоб відсвяткувати її на твоєму концерті";
"Прекрасна! Дякую тобі за цей рік! Ти як завжди надихаєш".
Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес без фільтрів показав, як насправді виглядає
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