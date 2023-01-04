Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". А в прошлом году Надя разошлась с мужем Владимиром Дантесом, после чего начала отношения с другом семьи - Мишей Кацуриным. Не забывает Надя и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Надя устроила ностальгию, показав, какой для нее был 2022 год.

"Пока, 2022", - написала Дорофеева под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написал комментарии:

"А где Дантес? Он же в начале года был";

"В 2022 я думала так жаль что они разошлись .а сейчас вижу что одна живет своей жизнью а другой только говорит о ней всюду, Надя, дальше больше";

"С Новым Годом! Желаю чтобы в этом году счастья как минимум было в десять раз больше, никто не пытался огорчать, невероятно жду твоего концерта в марте";

"Как ты красива, хочется скорейшей победы Украины, чтобы отпраздновать ее на твоем концерте";

"Прекрасная! Благодарю тебя за этот год! Ты как всегда вдохновляешь".

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес без фильтров показал, как на самом деле выглядит

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