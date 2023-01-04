Як пише Politeka.net , Злата Огневич є популярною українською співачкою, яка продовжує жити в Києві та одержувати громадян та ЗСУ. Вона також не забуває про свою творчість та знімає тематичні кліпи під нові пісні.

На цей раз Злата представила цікавий уривок зі свого нещодавнього виступу.

«Світло нагадає, вилікує рани! Світло буде з НАМИ 🇺🇦🤍

Вдячна кожному, хто уможливив ці зйомки в українському Києві! Пам'ятайте, що у нас є світло Душі, а значить, ми сильніші і переможемо!» - Поділилася Злата.

У мережі почали ділитися думкою:

Профі! Як завжди 💪; Неймовірна ❤; Beauty and talent 🙏🏾;Випустіть до неї мінусування, будь ласка!

Світло нагадає, що з нами буде правда ааа; Неймовірно! 🤍Неймовірна дуже хороша пісня;

Браво 😍; Злата ти неймовірна 😍; Неможливо описати словами пісні, які ти створюєш 🥰😇Неймовірно! Браво! Світло переможе!».

Раніше Злата вирішила повернутись у розкішну вишиту довгу сукню. Відповідні фото зірка опублікувала у Instagram .

Злата Огневич позувала в наряді з вишитим подолом і рукавами-ліхтариками з красивої тканини жовтого кольору. Сукня в підлогу, декорована народним орнаментом синього кольору, а також поясом з кистями.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.