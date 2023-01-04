Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, которая продолжает жить в Киеве и поодерживать граждан и ВСУ. Она также не забывает о своем творчестве и снимает тематические клипы под новые песни.

В этот раз Злата представила интересный отрывок из своего недавнего выступления.

«Свет напомнит, вылечит раны! Свет будет с НАМИ 🇺🇦🤍

Благодарна каждому, кто сделал возможными эти съемки в украинском Киеве! Помните, что у нас есть свет Души, а значит, мы сильнее и победим!» - поделилась Злата.

В сети принялись делиться мнением:

Профи! Как всегда 💪; Невероятная ❤; Beauty and talent 🙏🏾;Выпустите к ней минусовку, пожалуйста!

Свет напомнит, что с нами будет правда ааа; Невероятно! 🤍Невероятная очень хорошая песня;

Браво😍; Злата ты невероятная 😍; Невозможно описать словами песни, которые ты создаешь 🥰😇Невероятно! Браво! Свет победит!».

Ранее Злата решила обрачиться в роскошное вышитое длинном платье. Соотвествующие фото звезда опубликовала в Instagram.

Злата Огневич позировала в наряде с вышитым подолом и рукавами-фонариками из красивой струящейся ткани желтого цвета. Платье в пол, декорированное народным орнаментом синего цветов, а также поясом с кистями.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.