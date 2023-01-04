Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, которая продолжает жить в Киеве и поодерживать граждан и ВСУ. Она также не забывает о своем творчестве и снимает тематические клипы под новые песни.
В этот раз Злата представила интересный отрывок из своего недавнего выступления.
«Свет напомнит, вылечит раны! Свет будет с НАМИ 🇺🇦🤍
Благодарна каждому, кто сделал возможными эти съемки в украинском Киеве! Помните, что у нас есть свет Души, а значит, мы сильнее и победим!» - поделилась Злата.
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В сети принялись делиться мнением:
Профи! Как всегда 💪; Невероятная ❤; Beauty and talent 🙏🏾;Выпустите к ней минусовку, пожалуйста!
Свет напомнит, что с нами будет правда ааа; Невероятно! 🤍Невероятная очень хорошая песня;
Браво😍; Злата ты невероятная 😍; Невозможно описать словами песни, которые ты создаешь 🥰😇Невероятно! Браво! Свет победит!».
Ранее Злата решила обрачиться в роскошное вышитое длинном платье. Соотвествующие фото звезда опубликовала в Instagram.
Злата Огневич позировала в наряде с вышитым подолом и рукавами-фонариками из красивой струящейся ткани желтого цвета. Платье в пол, декорированное народным орнаментом синего цветов, а также поясом с кистями.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.