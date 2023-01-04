За словами співачки Ольги Полякової, у цьому затишному місці був диван, але він незручний для тривалого перебування, і тим більше для сну.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ольга Полякова на зимові канікули забрала двох своїх дочок із Британії додому. Нині вся родина мешкає у заміському будинку під Києвом. У сторіс артистка показала, як облаштувала притулок, у якому сім'ї довелося спати дві ночі поспіль через обстріли, які влаштували росіяни.

"Дорогі мої, два дні поспіль ми спали в підвалі, але там був незручний диван. Сьогодні ми принесли до підвалу ліжка. У нас буде два ліжка, якщо що, ночуватимемо тут. Діти у мене спали на дивані. Але я сподіваюся, що вони нам не знадобляться", – розповіла Ольга Полякова.

І хоча підвал не розрахований на сон, Оля Полякова облаштувала його двома ліжками. За словами співачки, в цьому затишному місці був диван, але він незручний для тривалого перебування, і особливо для сну.

Окрім величезного дивана та двох ліжок у притулку у Полякової є скляний стіл, шафа з книгами та дзеркало на повний зріст.

Варто зазначити, що її старша дочка Марія звикла жити у Лондоні, на відміну від 11-річної Аліси, яка мріє повернутися додому назавжди, а не лише на різдвяні канікули. Оля розповіла у шоу з Єфросініною – старша дитина їй дзвонить рідко, а молодша дочка не може й дня прожити без телефонної розмови.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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