Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ольга Полякова на зимние каникулы забрала двух своих дочерей из Британии домой. Сейчас вся семья живет в загородном доме под Киевом. В сторис артистка показала, как обустроила убежище, в котором семье пришлось спать две ночи подряд из-за обстрелов, которые устроили россияне.
"Дорогие мои, два дня подряд мы спали здесь, в подвале, но там был неудобный диван. Сегодня мы принесли в подвал кровати. У нас будет две кровати, если что, будем ночевать здесь. Дети у меня спали на диване. Но я надеюсь, что они нам не понадобятся", – рассказала Ольга Полякова.
И хотя подвал не рассчитан для сна, Оля Полякова обустроила его двумя кроватями. По словам певицы, в этом укромном месте был диван, но он неудобный для длительного пребывания, и уж тем более для сна.
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Кроме огромного дивана и двух кроватей в убежище у Поляковой есть стеклянный стол, шкаф с книгами и зеркало в полный рост.
Стоит отметить, что ее старшая дочь Мария привыкла жить в Лондоне, в отличие от 11-летней Алисы, которая мечтает вернуться домой навсегда, а не только на рождественские каникулы. Оля рассказала в шоу с Ефросининой – старший ребенок ей звонит редко, а младшая дочь не может и дня прожить без телефонного разговора.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.