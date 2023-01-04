Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома українська співачка, яку називають найбагатшою, оскільки вона одружена з Мохаммадом Захуром. Артистка, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Камалія організувала кілька фондів, через які допомагає українським біженцям. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Камалія показала, як виглядала у дитинстві.

"Кажуть, що за кілька днів в Україну повернеться зима. А я з дитинства обожнюю лижі. І не лише я, катаємось на лижах усією родиною.

А ви впізнали дівчинку на чорно-білому фото?", - Було написано під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ось така маленька гарненька дівчинка";

"Гарна дівчинка була в дитинстві, а зараз добра дружина і лагідна матуся";

"Так, швидше вже був би сніг, бо створюється враження що це вже весна".

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