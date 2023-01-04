Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которую называют самой богатой, так как она замужем за Мохаммадом Захуром. Артистка, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Камалия организовала несколько фондов, через которые помогает украинским беженцам. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Камалия показала, как выглядела в детстве.

"Говорят, что через несколько дней в Украину вернется зима. А я с детства обожаю лыжи. И не только я, катаемся на лыжах всей семьей.

А вы узнали девочку на черно-белом фото?", - написано было под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот такая маленькая хорошенькая девочка";

"Красивая девочка была в детстве, а сейчас добрая жена и кроткая мамочка";

"Да, скорее уже был бы снег, а то создается впечатление что это уже весна".

Напомним, самая богатая певица Камалия растрогала новогодним фото с детьми

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