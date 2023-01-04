Олександр Волошин розповів, що протягом двох тижнів дружина постійно просила, щоб він купив їй, але той чекав на Новий рік.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Ганна Трінчер показала, як виглядала після святкування Нового року. А її чоловік розповів , який подарунок зробив для дружини. У новорічну ніч співачка Ганна Трінчер отримала від коханого Олександра Волошина подарунок, про який просила 2 тижні. Виявилося, що він заздалегідь приготував презент, але не розсекречував це.



Анна Трінчер поділилася фотографією, на якій позувала в ліжку без макіяжу та зачіски поряд зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним .

Тим часом Олександр Волошин розповів, що протягом двох тижнів дружина постійно просила, щоб він купив їй новий iPhone. Однак Олександр постійно відходив від цього питання. Як з'ясувалося, все тому, що купив цей телефон ще місяць тому та планував подарувати його на Новий рік.

Отримавши новий iPhone, Ганна Трінчер дуже зраділа. Вона давно хотіла саме цю модель телефону, тому рада була, що чоловік порадував її. Судячи з знімків, цього року новорічну ніч подружжя провело у компанії друзів, без гучних святкувань.

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