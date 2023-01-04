Александр Волошин рассказал, что в течение двух недель жена постоянно просила, чтобы он купил ей, но тот ждал Нового года.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Анна Тринчер показала, как выглядела после празднования Нового года. А ее муж рассказал, какой подарок сделал для жены. В новогоднюю ночь певица Анна Тринчер получила от любимого Александра Волошина подарок, о котором просила 2 недели. Оказалось, что он заранее приготовил презент, но не рассекречивал это.



Анна Тринчер поделилась фотографией, на которой позировала в постели без макияжа и прически рядом со своим мужем, блоггером Александром Волошиным.

Тем временем, Александр Волошин рассказал, что в течение двух недель жена постоянно просила, чтобы он купил ей новый iPhone. Однако Александр постоянно отходил от этого вопроса. Как выяснилось, все потому, что купил этот телефон еще месяц назад и планировал подарить его на Новый год.

Получив новый iPhone, Анна Тринчер очень обрадовалась. Она давно хотела именно эту модель телефона, поэтому была рада, что мужчина порадовал ее. Судя по снимкам, в этом году новогоднюю ночь супруги провели в компании друзей, без громких празднований.

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

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