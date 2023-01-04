Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор та зірка "Кріпосної". Знаменитість був одружений на колезі Тіні Антоненко, але нещодавно після весілля розлучився. А тепер артист вирішив показати нову подружку – бізнесвумен Світлану Готочкіну. Про це повідомив "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі.

"Тарас Цимбалюк показав свою нову дівчину

У сторож у Instagram актор поділився загальними фотографіями з коханою. Пізніше і сама дівчина виклала у сторож зворушливе відео з Тарасом.

Обранкою актора стала бізнесвумен Світлана Готочкіна", - написано було у пості.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі: "

"Ксерокопія попередньої?";

"Одружуватися не поспішайте, людей не заважайте. Любіться і добре. Цимбалюк ще не визначився - для якої жінки його мама така квіточка ростила. Пострибунець гречаний";

"Тю, а я подумала що з попередньою помирився. Вони такі схожі. Ну, нехай будуть щасливі!";

"Черговий Остапчук...".

Нагадаємо, Цимбалюк з "Фортечної" поділився фірмовим рецептом новорічного салату.

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