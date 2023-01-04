Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк - відомий український актор та зірка "Кріпосної". Знаменитість був одружений на колезі Тіні Антоненко, але нещодавно після весілля розлучився. А тепер артист вирішив показати нову подружку – бізнесвумен Світлану Готочкіну. Про це повідомив "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі.
"Тарас Цимбалюк показав свою нову дівчину
У сторож у Instagram актор поділився загальними фотографіями з коханою. Пізніше і сама дівчина виклала у сторож зворушливе відео з Тарасом.
Обранкою актора стала бізнесвумен Світлана Готочкіна", - написано було у пості.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі: "
"Ксерокопія попередньої?";
"Одружуватися не поспішайте, людей не заважайте. Любіться і добре. Цимбалюк ще не визначився - для якої жінки його мама така квіточка ростила. Пострибунець гречаний";
"Тю, а я подумала що з попередньою помирився. Вони такі схожі. Ну, нехай будуть щасливі!";
"Черговий Остапчук...".
Нагадаємо, Цимбалюк з "Фортечної" поділився фірмовим рецептом новорічного салату.
А ще Politeka повідомляла, що Мішина, Денисенко та інші оцінили нову кохану Тараса Цимбалюка
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