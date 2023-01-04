Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер и звезда "Крепостной". Знаменитость был женат на коллеге Тине Антоненко, но недавно вскоре после свадьбы развелся. А теперь артист решил показать новую подружку - бизнесвумен Светлану Готочкину. Об этом сообщил "ЖВЛ" в своем Инстаграм.

"Тарас Цымбалюк показал свою новую девушку

В сторож в Instagram актер поделился общими фотографиями с любимой. Позже и сама девушка выложила в сторож трогательное видео с Тарасом.

Избранницей актера стала бизнесвумен Светлана Готочкина", - написано было в посте.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии: "

"Ксерокопия предыдущей?";

"Жениться не спешите, людей не мешайте. Любитесь и хорошо. Цымбалюк еще не определился - для какой женщины его мама такой цветочек растила. Попрыгунчик гречишный";

"Тю,а я подумала что с предыдущей помирился. Они так похожи. Ну, пусть будут счастливы!";

"Очередной Остапчук...".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" поделился фирменным рецептом новогоднего салатат

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