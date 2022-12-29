В своем Инстаграм Цымбалюк опубликовал снимки с украинской бизнесвуменом Светланой Готочкиной, пишет Politeka.net.
О том, что Тарас встречается именно со Светланой, подписчики Тараса догадались уже давно.
Ее узнали на фото, которые он постил в Инстаграмме.
В то же время Тараса Цымбалюка узнавали на фото, которые публиковала Светлана. Некоторые были сделаны в домашнем интерьере.
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Фото Тараса Цимаблюка с новой любимой уже заценили не только подписчики актера, а также его друзья и коллеги.
Так, актриса и «Холостячка» Ксения Мишина оставила в комментариях реакцию в виде огоньков. Актриса Наталья Денисенко тоже не сдержалась и, кроме огоньков, прокомментировала: «Ну красивые!».
«Началось», – отреагировал на фото актер Алексей Суровцев.
А вот некоторые подписчики уже успели раскритиковать выбор Тараса Цымбалюка.
«Ну такое…», «А как так получилось?», «Я ничего не поняла! Объясните, кто это…».
Напомним, Тарас Цымбалюк в июне этого года сообщил, что разошелся со своей женой Тиной около месяца назад.
«Каждый вышел из этих отношений со своими обидами, кто-то чем-то недоволен. Это нормально. Но я Тине помогу в любой момент – привезу, увезу. Я не закрываю никаких дверей, мы развелись людьми по отношению друг к другу», - говорил Цымбалюк.
Со своей страницы в соцсети Тарас удалил все фото с женой.
Ранее супруга экс-"Холостяка" Добрынина Даша Квиткова рассказала, что спасло их брак.
Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.