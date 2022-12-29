Актер Тарас Цымбалюк, который недавно развелся, официально подтвердил новый роман и показал общие фото.

В своем Инстаграм Цымбалюк опубликовал снимки с украинской бизнесвуменом Светланой Готочкиной, пишет Politeka.net.

О том, что Тарас встречается именно со Светланой, подписчики Тараса догадались уже давно.

Ее узнали на фото, которые он постил в Инстаграмме.

В то же время Тараса Цымбалюка узнавали на фото, которые публиковала Светлана. Некоторые были сделаны в домашнем интерьере.

Фото Тараса Цимаблюка с новой любимой уже заценили не только подписчики актера, а также его друзья и коллеги.

Так, актриса и «Холостячка» Ксения Мишина оставила в комментариях реакцию в виде огоньков. Актриса Наталья Денисенко тоже не сдержалась и, кроме огоньков, прокомментировала: «Ну красивые!».

«Началось», – отреагировал на фото актер Алексей Суровцев.

А вот некоторые подписчики уже успели раскритиковать выбор Тараса Цымбалюка.

«Ну такое…», «А как так получилось?», «Я ничего не поняла! Объясните, кто это…».

Напомним, Тарас Цымбалюк в июне этого года сообщил, что разошелся со своей женой Тиной около месяца назад.

«Каждый вышел из этих отношений со своими обидами, кто-то чем-то недоволен. Это нормально. Но я Тине помогу в любой момент – привезу, увезу. Я не закрываю никаких дверей, мы развелись людьми по отношению друг к другу», - говорил Цымбалюк.

Со своей страницы в соцсети Тарас удалил все фото с женой.

Ранее супруга экс-"Холостяка" Добрынина Даша Квиткова рассказала, что спасло их брак.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.