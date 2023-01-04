Євген Клопотенко зазначив, що хрумка золотиста крихта з додаванням сиру в цій солоній випічці найкраще доповнює нейтральний смак зелені.

Як повідомляє Politeka.net , у технології рецепту крамбла є розсипчаста крихта на основі борошна та олії. Залежно від типу випічки до крамбла може додаватися сир чи цукор, вівсяні пластівці чи панірувальні сухарі.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував рецепт солоного крамбла, який готується 20 хвилин.

Євген Клопотенко зазначив, що хрумка золотиста крихта з додаванням сиру в цій солоній випічці найкраще доповнює нейтральний смак зелені. Готуйте цей крамбл на сніданок чи вечерю.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для крамбла:

100 г твердого сиру

100 г борошна

100 г панірувальних сухарів

100 г вершкового масла

Для начинки:

150 г шпинату (за бажанням кількість шпинату можна збільшити)

30 г вершкового масла

2-3 зубчики часнику

за смаком сіль і перець

1.На розігріту сковороду покладіть 30 г вершкового масла|мастила| і припустіть 2-3 розчавлені зубчики часнику. Додайте 150 г листя шпинату і допустіть хвилини дві, щоб він став м'яким і втратив об'єм.

2. Натріть на дрібній тертці 100 г сиру в миску. Додайте в сир 100 г панірувальних сухарів. Так крамбл буде ще хрусткішим. Перемішайте.

3. Додайте 100 г борошна та 100 г м'якого вершкового масла. Добре протріть все руками до утворення маслянистої крихти.

4.На дно керамічної форми рівномірно викладіть припущений шпинат. Зверху посипайте готову крихту крамбла, розрівняйте суміш і запікайте 15 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів. Готовий крамбл подавайте гарячим.

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