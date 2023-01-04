Евгений Клопотенко отметил, что хрустящая золотистая крошка с добавлением сыра в этой соленой выпечке лучше всего дополняет нейтральный вкус зелени.

Как сообщает Politeka.net, в технологии рецепта крамбла есть рассыпчатая крошка на основе муки и масла. В зависимости от типа выпечки к крамблу может добавляться сыр или сахар, овсяные хлопья или панировочные сухари.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил рецепт соленого крамбла, который готовится лишь 20 минут.

Евгений Клопотенко отметил, что хрустящая золотистая крошка с добавлением сыра в этой соленой выпечке лучше всего дополняет нейтральный вкус зелени. Готовьте этот крамбл на завтрак или ужин.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для крамбла:

100 г твердого сыра

100 г муки

100 г панировочных сухарей

100 г сливочного масла

Для начинки:

150 г шпината (по желанию количество шпината можно увеличить)

30 г сливочного масла

2-3 зубчика чеснока

по вкусу соль и перец

1.На разогретую сковороду положите 30 г сливочного масла и припустите 2-3 раздавленных зубчика чеснока. Добавьте 150 г листьев шпината и припустите минуты две, чтобы он стал мягким и потерял объем.

2. Натрите на мелкой терке 100 г сыра в миску. Добавьте в сыр 100 г панировочных сухарей. Так крамбл будет еще более хрустящим. Перемешайте.

3.Добавьте 100 г муки и 100 г мягкого сливочного масла. Хорошо протрите все руками до образования маслянистой крошки.

4.На дно керамической формы равномерно выложите припущенный шпинат. Сверху посыпайте готовую крошку крамбла, разровняйте смесь и запекайте 15 минут при температуре 180 градусов. Готовый крамбл подавайте горячим.

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