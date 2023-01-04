Як пише Politeka.net, Настя Каменська - відома українська співачка, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Настя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Каменських розповіла, що загадала на Новий рік.
"Чи ви загадували бажання на Новий рік?"
Мабуть такого ніколи не було: коли ми точно знаємо, про що мріє більшість людей поруч. Але сила такого бажання – безмежна. Тому я вірю, що воно обов'язково здійсниться.
Ви головне нікому про нього не розказуйте.
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Тссс...", - написала Каменських.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Нікому не розповідайте за своїм бажанням на Новий рік, бо не здохне";
"Настя, Ви тримаєте інтригу? чому Вас ніде немає разом. Ви завжди своїм життям ділилися з нами ... але ми, ваші фанати і горе і в радості ... а виходить, що вам потрібні тільки аудиторії, прикро".
Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом
А ще Politeka повідомляла, що Каменських напередодні Нового року звернулася до українців із сильним посланням.
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