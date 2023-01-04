Настя Каменських розповіла, що побажала на Новий рік, поділившись із українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Настя Каменська - відома українська співачка, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Настя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Каменських розповіла, що загадала на Новий рік.

"Чи ви загадували бажання на Новий рік?"

Мабуть такого ніколи не було: коли ми точно знаємо, про що мріє більшість людей поруч. Але сила такого бажання – безмежна. Тому я вірю, що воно обов'язково здійсниться.

Ви головне нікому про нього не розказуйте.

Тссс...", - написала Каменських.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Нікому не розповідайте за своїм бажанням на Новий рік, бо не здохне";

"Настя, Ви тримаєте інтригу? чому Вас ніде немає разом. Ви завжди своїм життям ділилися з нами ... але ми, ваші фанати і горе і в радості ... а виходить, що вам потрібні тільки аудиторії, прикро".

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