Как пишет Politeka.net, Настя Каменская - известная украинская певица, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Каменских рассказала, что загадала на Новый год.
"Загадывали ли вы желание на Новый год?
Пожалуй, такого никогда не было: когда мы точно знаем, о чем мечтает большинство людей рядом. Но сила такого желания – безгранична. Поэтому я верю, что оно обязательно сбудется.
Вы главное никому о нем не рассказывайте.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Новая ракетная атака: под удар попала жилая пятиэтажка, появились фото
Радоваться нечему: названа грустная причина аномальной погоды посреди зимы
Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук из США эмоционально обратилась к украинцам: "И уже никогда не будет так..."
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Тссс...", - написала Каменских.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Никому не рассказывайте по своему желанию на Новый год, потому что не сдохнет";
"Настя,Вы держите интригу? почему Вас нигде нет вместе. Вы всегда своей жизнью делились с нами…но мы, ваши фанаты и горе и в радости…..а получается, что вам нужны только аудитории, досадно".
Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе
А еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием
Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео