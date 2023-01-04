Настя Каменских рассказала, что пожелала на Новый год, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменская - известная украинская певица, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Каменских рассказала, что загадала на Новый год.

"Загадывали ли вы желание на Новый год?

Пожалуй, такого никогда не было: когда мы точно знаем, о чем мечтает большинство людей рядом. Но сила такого желания – безгранична. Поэтому я верю, что оно обязательно сбудется.

Вы главное никому о нем не рассказывайте.

Тссс...", - написала Каменских.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Никому не рассказывайте по своему желанию на Новый год, потому что не сдохнет";

"Настя,Вы держите интригу? почему Вас нигде нет вместе. Вы всегда своей жизнью делились с нами…но мы, ваши фанаты и горе и в радости…..а получается, что вам нужны только аудитории, досадно".

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