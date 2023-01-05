Українська співачка Світлана Тарабарова запропонувала передплатникам відгадати, на якому вона місяці.

Як повідомляє Politeka.net , третя вагітність української співачки Світлани Тарабарової припала на час російського вторгнення. Незважаючи на те, що радісний період очікування дитини затьмарила війна, українська співачка знаходить способи підняти собі настрій та зарядити позитивом шанувальників.

У своєму Instagram майбутня мати опублікувала серію домашніх знімків.

"Сил та настрою немає, але є класні фото, щоб підняти його та почитати ваші теплі коментарі", – написала виконавиця під знімками.

Світлана постала перед камерою у гарному костюмі коричневого кольору, що складався із штанів та сорочки, яку виконавиця одягла на оголене тіло та не застібала.

Волосся Світлана Тарабарова зібрала у легкий пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж із чорними стрілками на повіках та нюдовою помадою на губах. Співачка щиро посміхалася, адже незабаром вона втретє стане мамою.

Також Світлана Тарабарова запропонувала передплатникам відгадати, на якому вона місяці. Термін вагітності співачка приховує, але, судячи з розміру живота, пологи пройдуть вже найближчими місяцями.

Багато шанувальників Тарабарової вважають, що артистка перебуває на 7-8 місяці. Деякі впевнені, що малюк з'явиться на світ уже у січні.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.