"Холостячка" Ксенія Мішина відповіла росіянам, які накинулися на неї у її блозі.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка перемагала на шоу "Танці зі зірками". А після цього артистка стала головною героїнею шоу "Холостячка", завдяки чому підняла свою медійність. На проекті переміг гуморист Олександр Еллерт, але парі не вдалося побудувати щасливі стосунки. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ксенія показала, як до неї набігли в личку росіяни.

"Курви українці", - написала росіянка.

"Не дай Боже, щоб Крим став знову українським", - продовжила росіянка у другому повідомленні.

"Бояться, хвилюються і народжують діток у мій ін:)) фанати:))", - написала Ксенія у відповідь скривдженій росіянці у сторіс.

Варто зазначити, що Мішина, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина закордоном показала, з ким дуріє вечорами після роботи

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина хизнулася розвагою, яка тепер заборонена на свята

Також Politeka повідомляла, що Мішина висміяла українців, які обурилися її поведінці після ракетного удару.



