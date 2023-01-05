Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка перемагала на шоу "Танці зі зірками". А після цього артистка стала головною героїнею шоу "Холостячка", завдяки чому підняла свою медійність. На проекті переміг гуморист Олександр Еллерт, але парі не вдалося побудувати щасливі стосунки. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Ксенія показала, як до неї набігли в личку росіяни.
"Курви українці", - написала росіянка.
"Не дай Боже, щоб Крим став знову українським", - продовжила росіянка у другому повідомленні.
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"Бояться, хвилюються і народжують діток у мій ін:)) фанати:))", - написала Ксенія у відповідь скривдженій росіянці у сторіс.
Варто зазначити, що Мішина, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина закордоном показала, з ким дуріє вечорами після роботи
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Також Politeka повідомляла, що Мішина висміяла українців, які обурилися її поведінці після ракетного удару.