"Холостячка" Ксения Мишина ответила россиянам, которые набросились на нее в ее блоге.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". А после этого артистка стала главной героиней шоу "Холостячка", благодаря чему подняла свою медийность. На проекте победил юморист Александр Эллерт, но паре в итоге не удалось построить счастливые отношения. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Ксения показала, как к ней набежали в личку россияне.

"Курвы украинские", - написала россиянка.

"Не дай Бог, чтобы Крым стал опять украинским", - продолжила россиянка во втором сообщении.

"Боятся, волнуются и рожают деток в мой др:)) фанаты:))", - написала Ксения в ответ обиженной россиянке в сторис.

Стоит отметить, Мишина, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, "Холостячка" Мишина заграницей показала, с кем дурачится по вечерам после работы

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина хвастнула развлечением, которое теперь запрещено на праздники

Также Politeka сообщала, что Мишина высмеяла украинцев, которые возмутились ее поведению после ракетного удара



