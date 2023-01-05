Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". А после этого артистка стала главной героиней шоу "Холостячка", благодаря чему подняла свою медийность. На проекте победил юморист Александр Эллерт, но паре в итоге не удалось построить счастливые отношения. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Ксения показала, как к ней набежали в личку россияне.
"Курвы украинские", - написала россиянка.
"Не дай Бог, чтобы Крым стал опять украинским", - продолжила россиянка во втором сообщении.
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"Боятся, волнуются и рожают деток в мой др:)) фанаты:))", - написала Ксения в ответ обиженной россиянке в сторис.
Стоит отметить, Мишина, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Напомним, "Холостячка" Мишина заграницей показала, с кем дурачится по вечерам после работы
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина хвастнула развлечением, которое теперь запрещено на праздники
Также Politeka сообщала, что Мишина высмеяла украинцев, которые возмутились ее поведению после ракетного удара