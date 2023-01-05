Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також телеведуча. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Лілія показала свою величезну родину, поділившись відповідним фото.
"У протиріччя обставинам-традиції залишаються незмінними. Тепла зустріч із батьками - це так важливо зараз, як ніколи.
Це продовжує життя.
Це дарує радість…
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І так спокійно на душі.
Обійміть своїх рідних, хоч би подумки…", - написала Ребрик.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Це справді щастя – обіймати близьких. Мої батьки зараз, на жаль, далеко, подумки обіймаю щодня";
"Дико люблю. Нехай усе буде добре та тепло на душі";
"Старша дівчинка схожа з бабусею, а молодша і Ліля схожі на дідуся і тата";
"Дуже коли на свято вечір сім'я разом мої щирі привітання вам".
Нагадаємо, Ребрик зачепила українців за живе новорічне вітання .
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик показала залаштунку своєї роботи в "польових умовах".
Також Politeka писала, що Ребрик розповіла про унікальну картину, яку продали на підтримку ЗСУ