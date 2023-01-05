Лилия Ребрик показала свою огромную семью, поделившись фото с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, а также телеведущая. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Лилия показала свою огромную семью, поделившись соответствующим фото.

"В противоречие обстоятельствам- традиции остаются неизменными. Теплая встреча с родителями – это так важно сейчас, как никогда.

Это продлевает жизнь…

Это дарит радость…

И так спокойно на душе…

Обнимите своих родных, хотя бы мысленно…", - написала Ребрик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это действительно счастье - обнимать близких. Мои родители сейчас, к сожалению, далеко, мысленно обнимаю каждый день";

"Дико люблю. Пусть все будет хорошо и тепло на душе";

"Старшая девочка схожа с бабушкой, а младшенькая и Лиля похожи на дедушку и папу";

"Отлично когда на праздник вечер семья вместе мои искренние поздравления вам".

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