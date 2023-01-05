Співачка Оля Полякова показала, як облаштувала укриття у підвалі, нарвавшись на критику українців.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Оля показала укриття у підвалі, про що розповідає "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі.

"Оля Полякова показала, як у підвалі облаштувала укриття

На новорічні вихідні країна-агресорка масовано атакувала Україну. Співачка поділилася, що разом із доньками від обстрілів ховалась у підвалі.

"Два дні поспіль ми вже спали у підвалі. Там у нас був незручний диван. І сьогодні ми принесли до підвалу ліжка. Раптом, будемо тут ночувати. А то мої діти спали на цьому дивані", - розповіла Оля", - повідомлялося в пості. .

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Поспала б Оля з дітьми в темних підвалах Маріуполя разом з пацюками місяць, а то й два .... заговорила б інакше. А то прямий диван їй не зручний))))";

"Диван? У підвалі? Незручний? Та це просто...".

Нагадаємо, дочка Полякової повернулася з Лондона і по-дорослому звернулася до українців .

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