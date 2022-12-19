Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У Оли есть два ребенка - 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Старшая дочь пошла по стопам мамы и стала солисткой молодежной панк-рок группы.

А в этом году Маша отправилась на учебу в Лондон. Недавно уже дочь Поляковой пожаловалась на климат острова, ведь у нее начались проблемы с кожей. Маша даже угрожала бросить учебу из-за этого, если не сможет исправить ситуацию.

Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз дочь Поляковой засветилась на вокзале в Молдове, рассказав о своих планах.

"Ну что, ваши ставки, куда я еду? Кишенев - Киев. Киев, я буду с утра", - поделилась Маша и показала свой поезд, который стоял рядом.

Напомним, дочь Поляковой засветилась с загадочным красавчиком, заинтриговав украинцев.

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