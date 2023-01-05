Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Оля показала укрытие в подвале, о чем рассказывает "ЖВЛ" в своем Инстаграм.
"Оля Полякова показала, как в подвале обустроила укрытие
На новогодние выходные страна-агрессорка массированно атаковала Украину. Певица поделилась, что вместе с дочками от обстрелов пряталась в подвале.
"Два дня подряд мы уже спали в подвале. Там у нас был неловкий диван. И сегодня мы принесли в подвал кровати. Вдруг, будем здесь ночевать. А то дети мои спали на этом диване", – рассказала Оля", - сообщалось в посте.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Поспала бы Оля с детьми в темных подвалах Мариуполя вместе с крысами месяц, а то и два….заговорила бы по другому. А то прям диван ей не удобный))))";
"Диван? В подвале? Неудобный? Да это просто....".
Напомним, дочь Поляковой вернулась из Лондона и по-взрослому обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, что ее младшая дочь приучила делать всех членов семьи
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