Певица Оля Полякова показала, как обустроила укрытие в подвале, нарвавшись на критику украинцев.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Оля показала укрытие в подвале, о чем рассказывает "ЖВЛ" в своем Инстаграм.

"Оля Полякова показала, как в подвале обустроила укрытие

На новогодние выходные страна-агрессорка массированно атаковала Украину. Певица поделилась, что вместе с дочками от обстрелов пряталась в подвале.

"Два дня подряд мы уже спали в подвале. Там у нас был неловкий диван. И сегодня мы принесли в подвал кровати. Вдруг, будем здесь ночевать. А то дети мои спали на этом диване", – рассказала Оля", - сообщалось в посте.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поспала бы Оля с детьми в темных подвалах Мариуполя вместе с крысами месяц, а то и два….заговорила бы по другому. А то прям диван ей не удобный))))";

"Диван? В подвале? Неудобный? Да это просто....".

Напомним, дочь Поляковой вернулась из Лондона и по-взрослому обратилась к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, что ее младшая дочь приучила делать всех членов семьи

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