Співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців зі зірками", розповіла, який досвід їй довелося пережити.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка стала переможницею шоу "Танців зі зірками". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Санта вирішила поговорити із фанатами у своєму блозі.

"Питання, поговоримо", - написала Санта у сторіс.

"Був негативний досвід стосунків із жадібним чоловіком чи аб'юзером, чи зрадником?", - запитав фанат.

"У мене не те щоб був величезний досвід, зате яскравий. З жадібним та аб'юзером був досвід, навіть із жадібним аб'юзером був. Зі зрадником - ні, а може я просто не в курсі", - написала Санта у відповіді.

Варто зазначити, що зараз Дімопулос одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому народила дочку Софію. До цього Санта була одружена з Володимиром Самсоненком, а першим чоловіком у зірки був шоумен Андрій Джеджула, від якого вона народила сина Даніеля.

Нагадаємо, зірка "Танців з зірками" Дімопулос поскаржилася на погане ставлення до Франції.

А ще Politeka писала, що зірка "Танців зі зірками" Дімопулос похвалилася черговим відпочинком після скандалу

Також Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос у Франції поділилася, де хоче жити після закінчення війни.



