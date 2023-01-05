Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая стала победительницей шоу "Танців з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Санта решила поговорить с фанатами в своем блоге.
"Вопросы, поговоирим", - написала Санта в сторис.
"Был негативный опыт отношений с жадным мужчиной или абъюзером, или изменником?", - спросил фанат.
"У меня не то чтобы был огромный опыт, зато яркий. С жадным и абъюзером был опыт, даже с жадным абъюзером был. С изменщиком - нет, а может я просто не в курсе", - написала Санта в ответе.
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Стоит отметить, что сейчас Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, которому родила дочь Софию. До этого Санта была в браке с Владимиром Самсоненко, а первым мужем у звезды был шоумен Андрей Джеджула, от которого она родила сына Даниэля.
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