Співачка Катя Павленко з групи Go_A показала, як популярність відбилася на ній, поділившись новими кадрами.

Як пише Politeka.net, Катя Павленко – відома українська співачка, яка є солісткою гурту Go_A. Знаменитість кілька років тому перемогла на Нацвідборі на Євробачення в Україні і після цього викликала фурор на міжнародному конкурсі, де стала другою в рейтингу серед симпатій глядачів. Не забуває Павленко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Катя показала, як їде у таксі, де грала її пісня у салоні.

"Походу це не тролінг. У нього диск і він нічого не підозрює", - написала Катя у сторіс.

"Окей, всіх цікавить, чи зізналася я таксисту, що їду у нього на задньому сидінні. Ні, бо я вважаю, що це тупо... Ну як ви собі це уявляєте? Типу..." А ви знаєте, а це я співаю... Я співачка", - сказала Катя.

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