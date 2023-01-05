Певица Катя Павленко из группы Go_A показала, как известность отразилась на ней, поделившись новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - известная украинская певица, которая является солисткой группы Go_A. Знаменитость несколько лет назад победила на Нацотборе на Евровидение в Украине и после этого произвела фурор на международном конкурсе, где стала второй в рейтинге среди зрительских симпатий. Не забывает Павленко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Катя показала, как едет в такси, где играла ее песня в салоне.

"Походу это не троллинг. У него диск и он ничего не подозревает", - написала Катя в сторис.

"Окей, всех интересует, призналась ли я таксисту, что еду у него на заднем сиденье. Нет, ибо я считаю, что это тупо... Ну как вы себе это представляете? Типа... "А вы знаете, а это я пою... Я певица", - сказала Катя.

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