Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - известная украинская певица, которая с группой Go-A успешно выступила на Евровидении несколько лет назад, хотя и не смогла победить. Не забывает Павленко и об Инстаграм, где делится с фанатми самым интересным.

А в этот раз Павленко поделилась фотографией, где позировала на сцене.

"Дорогие друзья! Я получила много сообщений от фанатов Евровидения из-за того, что не попала в состав жюри национального отбора на Евровидение. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом! Обещаю сюрприз для всех! Для украинцев этот конкурс – знаменательный момент, и в этом году шанс выбрать жюри был у каждого. Я считаю, что это прекрасный пример демократии, к которой мы все стремимся. Сейчас в моей стране война, и она изменила жизнь каждого украинца. Это влияет на все, что нас окружает, потому что борьба продолжается! В этом году нам будет сложно выбрать и подготовить участника из Украины, потому что каждый день мы в опасности. Но вы уже видели, насколько мы сильны. Так что давайте все вместе поздравим жюри!", - написала Павленко.

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